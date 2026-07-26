Афиша Бишкека на неделю: выставки, кино и детские шоу

28-30 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июля — 7 августа. «Улоо. Устат-шакирт» («Продолжение. Наставник-ученик»)

Проект раскрывает одну из самых трогательных и значимых линий в искусстве — преемственность мастерства от учителя к ученику, где традиция не застывает, а живет и развивается в новых формах. Участники выставки: наставник Сталбек Токтоев и его ученики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

14 июля — 9 августа. Выставка «Исследовательский интерес»

Экспозиция знакомит посетителей с редкими произведениями живописи, графики и скульптуры из фондов музея, а также представляет результаты современных научных исследований, посвященных этим работам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

21 июня — 30 июля. Выставка‑продажа

В экспозиции представлены произведения, отражающие разнообразие художественных стилей, творческих взглядов и авторских историй. Свои работы представят Алексей Каменский, Жылдызбек Молдахматов, Ормонали Идрисов, Динара Искакова-Бекенова, Нуриана Картанбаева, Нурлан Турдукулов, Назгуль Куватбекова, Санжар Нурдамир.

Художественная галерея «Артмемо», 11.00-19.00.

28 июля. Кинопремьеры

«Храбрый Давид» (мультфильм). Юный Давид — добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовским стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, юноша попадает ко двору царя Саула, где его талант и доброе сердце утешают могущественного и своенравного правителя. Но, когда на их землю приходит вражеское войско, только Давид решается принять вызов беспощадного великана Голиафа — и это испытание навсегда меняет не только его судьбу, но и ход истории.

«Призрак в клетке» (ужасы). В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных. Враждующие банды и коррумпированные охранники вынуждены действовать сообща, чтобы попытаться выжить в условиях нарастающего безумия.

«Ограбить Лондон» (криминал). В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка Великобритании. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление.

«Могильный ритуал. Зло вернулось» (ужасы). Жизнь Рахаю рушится из-за серии мистических несчастий. Потеряв мужа и сына, она боится новой встречи с нечистью. Шаманка, к которой Рахаю обращается за помощью, проводит магический ритуал, и дочка выживает. Но в чем заключается ритуал, выясняется только спустя семь лет. Мать платит за жизнь дочери жуткую цену.

30-31 июля. Детские шоу

В четверг детей будет ждать программа «Техас, встречай меня! Вечеринка с ковбоем», а в пятницу — «Хакуна Матата и лев Симба».

Ресторан «Барашек», 19.30.

31 июля. Кинопоказ

Организаторы собрали фильмы, снятые в разных странах и в разное время. Тема месяца — «Женщины в режиссуре». В этот вечер покажут ленту «Где-то» (2010) Софии Копполы.

ololoErkindik, 20.30.