В Кыргызстане для департамента кинематографии разработают сайт

Департамент кинематографии объявил тендер на разработку официального сайта для информирования граждан о своей деятельности и размещения нормативных документов. Об этом сообщает портал госзакупок.
По его данным, на выполнение работ предусмотрено 186 тысяч сомов.
Сайт должен быть современным, адаптивным и корректно отображаться на персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и мобильных устройствах.
В требования включили:
- адаптивный дизайн;
- удобную навигацию;
- поиск по сайту;
- публикацию новостей;
- загрузку файлов;
- отображение фотогалереи;
- форму обратной связи;
- интеграцию с социальными сетями (Facebook, Instagram, YouTube и другими);
- отображение контактной информации;
- возможность дальнейшего расширения функционала.
Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента заключения контракта.
Предложения поставщиков принимаются до 29 июля.