В Кыргызстане для департамента кинематографии разработают сайт

Департамент кинематографии объявил тендер на разработку официального сайта для информирования граждан о своей деятельности и размещения нормативных документов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на выполнение работ предусмотрено 186 тысяч сомов.

Сайт должен быть современным, адаптивным и корректно отображаться на персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и мобильных устройствах.

В требования включили:

адаптивный дизайн;

удобную навигацию;

поиск по сайту;

публикацию новостей;

загрузку файлов;

отображение фотогалереи;

форму обратной связи;

интеграцию с социальными сетями (Facebook, Instagram, YouTube и другими);

отображение контактной информации;

возможность дальнейшего расширения функционала.

Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента заключения контракта.

Предложения поставщиков принимаются до 29 июля.