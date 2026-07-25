Безопасность продукции в ЕАЭС: делегация ЕЭК посетила лаборатории в Бишкеке

На базе департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке состоялась рабочая встреча с делегацией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во главе с министром по техническому регулированию ЕЭК Александром Субботиным.

По данным пресс-центра Минздрава, в состав делегации ЕЭК вошли заместитель директора департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Алмаз Давлетов и помощник министра по техническому регулированию ЕЭК Кристина Ненадовец.

В ходе встречи представители департамента представили основные направления деятельности службы, ее организационную структуру, функции и приоритетные задачи. Представлена информация о проводимой работе по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и реализации санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Делегацию познакомили с работой испытательных лабораторий департамента. Гостям показали современную лабораторную инфраструктуру, аналитическое оборудование, применяемые методы исследований, а также действующую систему менеджмента качества, обеспечивающую достоверность результатов лабораторных испытаний.

В рамках программы визита представители департамента продемонстрировали порядок предоставления госуслуги по государственной регистрации продукции. Делегация ознакомилась с процессом санитарно-эпидемиологической экспертизы, оформления свидетельств о госрегистрации и внесения сведений в Единый реестр свидетельств о госрегистрации продукции Евразийского экономического союза.

По итогам встречи стороны отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕЭК и Минздравом.

Такое взаимодействие поспособствует совершенствованию механизмов технического регулирования, развитию санитарно-эпидемиологического надзора, обмену опытом и обеспечению безопасности продукции на пространстве ЕАЭС.