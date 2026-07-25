08:44
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Механизм утилизации машин с иностранными номерами намерены утвердить в КР

Проект постановления кабинета министров «Об утверждении Порядка утилизации транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, не прошедших процедуру легализации в Кыргызской Республике» вынесен на общественное обсуждение.

Документ направлен на обеспечение экологически безопасного обращения с автотранспортными средствами, не прошедшими процедуру легализации, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, а также на обеспечение надлежащего обращения с отходами, образующимися в результате их разборки и утилизации, и вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот.

Порядок регулирует отношения, связанные с выявлением, передачей, приемом, хранением, разборкой, обезвреживанием, переработкой и утилизацией автотранспортных средств с иностранными регистрационными знаками, не прошедших в установленном законодательством порядке процедуру легализации.

В справке-обосновании отмечается, что утилизация транспорта должна осуществляться с соблюдением требований экологической безопасности, поскольку в процессе их разборки и демонтажа образуются отходы, в том числе потенциально опасные для окружающей среды. К ним относятся отработанные моторные масла и другие технические жидкости, аккумуляторные батареи, шины, электронные компоненты, а также отдельные детали и материалы, содержащие опасные вещества.
Ссылка: https://www.24.kg/obschestvo/382989/
просмотров: 1133
Версия для печати
Материалы по теме
Старые машины начнут отправлять на утилизацию. Кабмин готовит новые правила
Минсельхозу передали 12 новых служебных автомобилей
Министерству здравоохранения КР подарили девять машин
Глава кабмина вручил Министерству внутренних дел 370 новых служебных автомобилей
Популярные новости
МИД подключился к&nbsp;ситуации со&nbsp;студентами из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Германии МИД подключился к ситуации со студентами из Кыргызстана в Германии
24&nbsp;июля: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
27 июля, понедельник
08:37
Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов семьи, подписан в России Закон, обязывающий мигрантов содержать себя и членов се...
26 июля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 июля: местами возможны дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, кино и детские шоу
18:30
27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15:00
Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg
13:50
U-17. Юношеская сборная Кыргызстана сыграла вничью с Черногорией со счетом 1:1