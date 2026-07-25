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Общество

Полномочия санэпидслужбы по проверке точек общепита в КР хотят расширить

В Закон «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» хотят внести изменения для санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Инициаторы напоминают, что закон направлен на снижение нагрузки на бизнес и формирование благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Но он ограничивает работу органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по защите жизни и здоровья населения и предотвращению инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Отмечается, что проверки со стороны органов санэпиднадзора, по сути, носят превентивный характер и направлены на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Однако практика показывает:

  • в социальных сетях регулярно пишут о грубых нарушениях санэпидтребований на объектах;
  • при поступлении жалоб от населения и размещении видеороликов в соцсети предписания на внеплановые проверки со стороны Министерства экономики и коммерции не согласовываются;
  • внеплановые проверки без согласования с МЭК со стороны органов прокуратуры признаются как нарушения закона.

Фактически это означает, что реагирование возможно только после возникновения угрозы или причинения вреда здоровью граждан, тогда как санэпидслужба, по сути, должна предупреждать такие случаи.

Законопроект предусматривает:

  • формирование годовых или квартальных планов проверок субъектов, оказывающих услуги по производству/переработке и реализации пищевой продукции;
  • плановые проверки субъектов, относящихся к высокой степени санитарно-эпидемиологического риска, без предварительного уведомления.

Согласно документу, проверки вновь созданных субъектов предпринимательства не проводятся в течение трех лет со дня государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, за исключением субъектов, относящихся к высокой степени санитарно-эпидемиологического риска.

Напомним, в республике продолжается мораторий на проверки субъектов предпринимательства. Центры госсанэпиднадзора выезжают на объекты общепита в случае жалоб и заявлений и при регистрации отравлений.
Ссылка: https://www.24.kg/obschestvo/383005/
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