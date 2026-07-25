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Общество

За год и три месяца Кыргызстан получил 109 запросов об экстрадиции граждан

За 2025 год и первый квартал 2026-го Генеральная прокуратура Кыргызской Республики рассмотрела 109 запросов иностранных государств о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение.

По данным ГП, средний срок рассмотрения экстрадиционных материалов составил четыре-пять месяцев.

Отмечается, что экстрадиционный арест в отношении подлежащего выдаче лица применяется по решению следственного судьи каждый раз до двух месяцев. Продление срока экстрадиционного ареста свыше одного года с момента задержания лица не допускается, а мера пресечения подлежит отмене.

По информации Генеральной прокуратуры, двухмесячный срок экстрадиционного ареста является недостаточным для принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче разыскиваемых лиц.
Ссылка: https://www.24.kg/obschestvo/383013/
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