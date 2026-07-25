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Общество

Глава Минюста: Вопрос миграции граждан Китая под государственным контролем

Граждане Китая въезжают в Кыргызстан по визам и после окончания срока их действия покидают страну. Все процессы находятся под полным государственным контролем. Об этом сообщил министр юстиции Аяз Баетов.

Он привел статистику Пограничной службы: граждане КНР находятся на пятом месте по количеству въездов и выездов. Первые четыре строчки занимают граждане дальнего зарубежья, Узбекистана, Казахстана и России.

«Безусловно, среди прибывающих немало тех, кто приезжает на работу. Это связано с реализацией крупных проектов, строительством заводов и фабрик. Число туристов из Китая незначительное», — отметил Аяз Баетов.

Он также остановился на вопросе внешнего долга: «Во время президентства Алмазбека Атамбаева у КНР заняли 1 миллиард 796 миллионов 853,5 тысячи долларов. Начиная с 2020 года у Китая не брали ни одного доллара новых заимствований. Напротив, погасили 419 миллионов 840,5 тысячи долларов. На сегодня остаток долга составляет 1,38 миллиарда долларов. Погашение осуществляется по установленному графику».
Ссылка: https://www.24.kg/obschestvo/383021/
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