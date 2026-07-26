Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана состоялось заседание межведомственной комиссии по организации умры и хаджа в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба ДУМК.

Фото пресс-службы ДУМК. Состоялось заседание межведомственной комиссии по организации умры и хаджа в 2027 году

Отмечается, что в муфтияте обсудили план предстоящих работ, в том числе по регистрации ажы, выбору авиакомпании, которая будет перевозить паломников, организации вакцинации, подготовке единой формы для паломников.

Указано, что при регистрации на хадж 2027 года будут введены новые правила — она будет проводиться в единой цифровой системе через мобильное приложение «Умра-Ажылык». Там также будут формироваться очередь, проходить распределение квот, осуществление платежей, а также рассмотрение обращений и другие процедуры.