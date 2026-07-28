21:06
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В Оше уволили сотрудника магазина, не пустившего женщину с детской коляской

В Оше сотрудника одного из магазинов уволили после инцидента с посетительницей, которой, по ее словам, запретили заходить в торговый зал с детской коляской. По факту произошедшего муниципальная инспекция провела проверку и вынесла руководству магазина предупреждение.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в социальных сетях. На записи жительница Оша рассказала, что администратор магазина «Умут» не разрешил ей войти в торговый зал с маленьким ребенком в коляске и не позволил оставить ее у входа.

Как сообщил 24.kg начальник Ошской городской муниципальной инспекции Нурсултан Шакир уулу, после публикации видео сотрудники ведомства выехали на место и провели с коллективом магазина профилактическую беседу.

«Мы вынесли предупреждение и разъяснили, что подобное отношение к посетителям недопустимо. Также указали на необходимость создать условия для маломобильных граждан, в том числе оборудовать вход пандусом. Разъяснительная работа в этом направлении будет продолжена», — сказал он.

По словам Нурсултана Шакир уулу, после вмешательства муниципальной инспекции руководство магазина приняло решение уволить сотрудника, допустившего грубое обращение с посетительницей.
Ссылка: https://www.24.kg/obschestvo/383287/
просмотров: 1451
Версия для печати
Материалы по теме
Коляска задела ногу. В автобусе Бишкека мужчина избил женщину
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Бизнес
Кыргызстанские банки совместно с&nbsp;Mastercard запустили Apple Pay для клиентов Кыргызстанские банки совместно с Mastercard запустили Apple Pay для клиентов
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 июля: днем будет жарко Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 июля: днем будет жар...
20:44
Мелис Сатаров стал главой Информационного делового центра Санкт-Петербурга в КР
20:22
Представители Wildberries встретились с бизнесменами Кыргызстана. Что обсуждали
20:01
За полгода гражданам КР в РФ вернули более 14 миллионов рублей долга по зарплате
19:44
Бишкекской милиции передали 71 новую служебную машину