В Кыргызстане более 25 тысяч учителей повысят квалификацию перед началом нового учебного года, сообщает Министерство просвещения.

По его данным, на совещании рассмотрены обучающие модули для учителей начальных классов (1–3-е классы), а также учителей математики и естественных наук, преподающих в 5-х, 7-х и 8-х классах.

Обучение будет проводиться в соответствии с обновленными государственными образовательными стандартами, учебными программами и новыми учебно-методическими комплексами в связи с переходом на 12-летнее обучение.

4–7 августа на базе Ошского государственного педагогического института пройдут курсы для тренеров-методистов города Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

10–13 августа на базе Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников «РИПКиППР) будут организованы курсы для тренеров-методистов города Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей.

На первом этапе для проведения обучения подготовят 455 тренеров-методистов. Они пройдут специальную подготовку в городах Бишкеке и Оше, после чего будут проводить обучение учителей в своих регионах.

К подготовке привлекут представителей РИПКиППР, Кыргызской академии образования и издательского дома «Окуу китеби».

Новый учебный год в школах, напомним, начнется 15 сентября.