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Общество

Жителям Бишкека снизили ставку по кредитам на чистое отопление

Жителям Бишкека и прилегающих районов снизили процентную ставку по льготным кредитам на переход с угольного отопления на тепловые насосы и другие экологичные системы.

Как сообщил в эфире «Биринчи радио» специалист отдела реализации проектов при Министерстве финансов Адилет Акматов, первоначально ставка составляла 8 процентов годовых. После внесения изменений в распоряжение кабмина ее снизили до 6 процентов.

Максимальная сумма кредита составляет 1 миллион сомов, срок — до пяти лет. Получить финансирование можно через «АБанк», «Бакай Банк» и «Элдик Банк».

Для оформления кредита владельцу дома сначала необходимо обратиться к поставщику оборудования. Специалисты должны осмотреть здание, рассчитать необходимую мощность системы и подготовить смету. После этого документы можно подать в один из банков-партнеров.

По состоянию на начало июля в рамках программы выдали 11 кредитов на общую сумму 11 миллионов 490 тысяч сомов. Отдельная кредитная линия предусмотрена для поставщиков оборудования — до 5 миллионов сомов под 10 процентов годовых на срок до пяти лет.

По расчетам участников проекта, отопление дома площадью 100 квадратных метров тепловым насосом может обходиться примерно в пять раз дешевле угля. Однако фактическая экономия зависит от утепления здания, стоимости электроэнергии и характеристик оборудования.

Программа реализуется в рамках проекта «Улучшение качества воздуха». Пока она распространяется на Бишкек и прилегающие районы, где проблема зимнего смога стоит наиболее остро.
Ссылка: https://www.24.kg/obschestvo/383299/
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