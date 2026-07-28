«Не уйдем!» Торговцы рынка «Мадина» выступили против переезда на новый базар

Предприниматели рынка «Мадина» в Бишкеке отказались переезжать на новый рынок «Ала-Тоо». Они заявили, что торговые места еще не готовы, а многие вопросы остаются нерешенными.

28 июля на территории рынка «Ала-Тоо» прошла встреча торговцев с представителями мэрии Бишкека и администрации нового базара. На нее пришли около 200 предпринимателей.

По словам участников, ранее им сообщили, что рынок «Мадина» снесут, а всех продавцов переведут на «Ала-Тоо». Однако предприниматели считают, что работать там пока невозможно. Они также недовольны тем, что руководство рынка не встречается с ними лично и направляет вместо себя представителей.



Фото издания АКИpress. Вице-мэр Бишкека Атай Муратбек

Во встрече участвовал вице-мэр Бишкека Атай Муратбек. Он сообщил, что по предложению предпринимателей создали согласительную комиссию. Она должна проверить готовность рынка «Ала-Тоо» и рассмотреть все претензии торговцев.«После того как комиссия завершит работу и подведет итоги, мы предоставим дополнительную информацию», — озвучил вице-мэр.

После встречи часть предпринимателей проводила чиновника криками «Кетпейбиз» («Не уйдем»).

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В конце июня на рынке «Мадина» начался демонтаж части объектов, а позже мэрия Бишкека объявила, что с 1 августа рынок закроют на реконструкцию. Власти заявили, что работы проводят в рамках благоустройства городской среды и модернизации торговой инфраструктуры. В качестве альтернативы торговцам предлагают приобрести помещения на новом рынке «Ала-Тоо», построенном рядом с «Мадиной». Предприниматели утверждают, что стоимость одного квадратного метра там достигает 3 тысяч долларов. По их подсчетам, покупка одного торгового места обойдется примерно в 200 тысяч долларов. Если же брать помещение в аренду, ежемесячная плата составит от 150 до 200 тысяч сомов, рассказывают продавцы.

Фото 24.kg. Ответ 24.kg муниципального территориального управления № 308 мэрии Бишкека

После встречи с мэром Айбеком Джунушалиевым, которая прошла на прошлой неделе, была создана согласительная комиссия, чтобы изучить претензии предпринимателей и подготовить предложения по дальнейшим действиям.