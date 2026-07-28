За полгода гражданам КР в РФ вернули более 14 миллионов рублей долга по зарплате

С начала 2026 года при содействии представительства 194 гражданам Кыргызской Республики была выплачена ранее задержанная заработная плата на общую сумму 14 миллионов 373 тысячи 900 рублей. Об этом сообщает Минтруда КР.

Представительство министерства также оказало помощь трем гражданам Кыргызстана в получении от работодателей компенсации за вред, причиненный здоровью вследствие производственных травм. Общая сумма выплаченных компенсаций составила 4 миллиона 550 тысяч рублей.

В целях защиты прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики сотрудники представительства с начала года совершили 397 выездов в территориальные подразделения полиции Москвы, а также в межрайонные прокуратуры столицы РФ. Выезды осуществлены по обращениям 843 граждан КР, нуждавшихся в правовой и консультационной поддержке.