Мелис Сатаров стал главой Информационного делового центра Санкт-Петербурга в КР

Президент Союза предпринимателей, руководитель НАБА Мелис Сатаров назначен главой Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Кыргызской Республике.

По данным пресс-службы центра, официальное объявление состоялось в Смольном во время церемонии подписания соглашения о создании Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Бишкеке.

Создание центра станет новым этапом развития партнерства между Кыргызстаном и Санкт-Петербургом, которое успешно развивается уже более 20 лет. Информационный деловой центр станет современной площадкой для укрепления экономических связей, поиска деловых партнеров, сопровождения инвестиционных проектов и расширения сотрудничества в сферах торговли, промышленности, туризма, образования, культуры и инноваций.

Фото из интернета. Мелис Сатаров

Официальное открытие центра запланировано на ноябрь и будет приурочено к проведению XIV заседания Кыргызско-Российской межправительственной комиссии.

Ожидается, что центр станет единым информационно-деловым окном для предпринимателей, инвесторов и организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества между Кыргызской Республикой и Санкт-Петербургом.