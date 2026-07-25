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Происшествия

Более 141 тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции

Фото © AP Photo / Caroline Blumberg. Ликвидация лесного пожара на западе Франции. 24 июля 2026 года

Число эвакуированных из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе Франции превысило 141 тысячу, для содействия пожарным службам привлекли военных, заявил премьер республики Себастьян Лекорню. Об этом сообщило РИА Новости.

«Пожары, поразившие нашу страну, достигли беспрецедентного уровня. Более 141 тысячи человек эвакуировали в юго-западных департаментах Жиронда и Ланд для обеспечения их безопасности», — написал премьер в соцсети X.

По его словам, на местах для помощи пожарным задействовали около 500 военных, их число должно возрасти до 1 тысячи в субботу.

Мобилизованы силы медицинской службы Вооруженных сил. Около 1,5 миллиона защитных масок направлено в пострадавшие районы.

Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что площадь возгорания из-за природных пожаров превысила с начала года 50 тысяч гектаров. Особую сложность представляют два крупных возгорания в департаментах Жиронда и Ланд на юго-западе страны.

Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, республика столкнулась этим летом с рекордным количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
Ссылка: https://www.24.kg/proisshestvija/383023/
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