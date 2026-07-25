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Спорт

Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026

Испания заплатит США до 15 миллионов долларов из своих призовых за победу на чемпионате мира по футболу из-за особенностей американского фискального законодательства для иностранных резидентов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

ФИФА
Фото ФИФА. Испания заплатит США 15 миллионов долларов за победу на ЧМ-2026

«Согласно американским законам, доход, полученный нерезидентами на территории США, облагается федеральным налогом в размере 30 процентов, если он не уменьшен дополнительным соглашением», — поясняется в публикации.

Общий размер премиальных выплат сборной Испании за полученный титул чемпионов составил 50 миллионов долларов. Но Белый дом отказался признавать футбольную команду единым коллективом, распределив налоговую базу индивидуально на каждого игрока.

В Конгрессе США заявили, что европейская команда должна была заранее ознакомиться с действующими правилами. При этом некоторые члены Палаты представителей подвергли критике такую высокую процентную ставку в отношении спортсменов.

Напомним, сборная Испании в финале ЧМ-2026 одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. 
Ссылка: https://www.24.kg/sport/383011/
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