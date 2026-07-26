U-17. Юношеская сборная Кыргызстана сыграла вничью с Черногорией со счетом 1:1

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) провела первый товарищеский поединок на учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Сербии.
По данным Кыргызского футбольного союза, игра прошла в закрытом режиме без онлайн-трансляции.
Наши футболисты открыли счет под конец первого тайма после точного удара Алихана Арынова — 1:0.
Соперники забили гол в компенсированное время к основному времени матча. В итоге ничья 1:1.
28 июля сборная КР сыграет против команды ОАЭ, 1 августа выйдет на поле против Сербии.