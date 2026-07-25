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Техноблог

В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя

На технологической выставке в Шанхае китайская компания iFlytek представила интерактивную школьную панель Tongchuang с функцией распознавания рукописного текста и автоматической генерацией трехмерных графических моделей.

iFlytek
Фото iFlytek. В Китае показали школьную ИИ-доску
Разработка трансформирует процесс обустройства классов, заменяя привычные мел и маркеры сенсорной панелью. При написании учителем математического уравнения система за доли секунды выстраивает готовый график. Если преподаватель от руки наносит на экран плоскую фигуру, встроенный алгоритм достраивает правильные грани и превращает рисунок в объемную 3D-модель, доступную для вращения прямо на экране.

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Архитектура устройства опирается на комплекс программных инструментов: модуль захватывает штрихи, распознает символ или фигуру, определяет предмет, а затем подключает математический движок либо геометрический конструктор. За построение итоговых изображений отвечает проверенный программный код, что исключает генеративные искажения формул.

По данным разработчиков, аналогичные системы внедряют в 33 регионах Китая, охватывая свыше 1 тысячи 400 районов, а голосовым ассистентом Spark Teacher Assistant пользуются около 1 миллиона учителей.

iFlytek
Фото iFlytek. В Китае показали школьную ИИ-доску
Главным отличием устройства от аналогов на рынке выступает автоматизация процессов: преподавателю не требуется вручную переключать приложения или искать трехмерные объекты в библиотеках.

Вместе с тем отраслевые эксперты обращают внимание на вопросы защиты персональных данных, поскольку доска оснащена камерами и функцией записи уроков, а реальная эффективность технологии в сравнении с обычными проекторами пока требует дополнительных исследований.
Ссылка: https://www.24.kg/tehnoblog/383003/
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