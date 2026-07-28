Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей

Технологический прогресс принес не только удобные сервисы, но и абсолютно шкурные криминальные схемы. В Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) МВД Кыргызстана бьют тревогу: киберпреступники перешли от банального взлома аккаунтов к генерации дипфейкового интимного контента.

Главная цель аферистов — вымогательство денег под угрозой репутационного уничтожения жертвы. В зоне риска все — от высших чиновников до рядовых пользователей соцсетей.

Чтобы наглядно показать масштаб международной угрозы, оперативники ГУУР поделились с редакцией 24.kg деталями громкого прецедента из Малайзии, где атаке подверглась вся верхушка власти, и предупредили: в Кыргызстане подобные факты уже есть.

100 тысяч долларов за QR-код: малайзийский прецедент

Масштабная кибератака в Малайзии стала настоящим холодным душем для азиатских спецслужб. Сразу десять высокопоставленных государственных деятелей, включая министра коммуникаций Фахми Фадзиля, бывшего министра экономики Рафизи Рамли, депутатов парламента и членов исполнительных советов, получили идентичные электронные письма.

К письмам прилагались скриншоты якобы интимных видеороликов с участием политиков. Алгоритм шантажа прост до примитивизма: вымогатели требовали перевести 100 тысяч долларов по указанному QR-коду. В противном случае «компромат» обещали слить в Сеть.

Предварительное расследование показало: все фейки сгенерировали нейросетями за считанные минуты, а рассылку вели с одного почтового адреса.

Кыргызстан в зоне риска: юридический расклад

К расследованию подключили Национальную комиссию по коммуникациям, полицию и IT-гиганта Google. С точки зрения уголовного права Малайзии, это квалифицируется как преступная угроза и вымогательство в составе организованной группы.

История с зарубежными чиновниками — лишь верхушка айсберга. В ГУУР МВД подчеркивают: в Кыргызстане аналогичные случаи уже фиксировали. В эпоху, когда генеративный ИИ доступен каждому школьнику, объектом цифровой атаки может стать любой гражданин, независимо от статуса, должности и толщины кошелька.

Юридическая квалификация таких действий в отечественном правовом поле вполне однозначна. Генерация и рассылка подобных материалов попадают под целый букет статей Уголовного кодекса:

вымогательство (требование передачи чужого имущества под угрозой разглашения сведений, позорящих потерпевшего);

нарушение неприкосновенности частной жизни;

клевета (в случае распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство).

Главная проблема здесь — сложная доказуемость и анонимность аферистов, которые скрываются за VPN-сервисами и криптокошельками.

Инструкция по цифровой обороне: что делать при атаке?

Эксперты по кибербезопасности и МВД настоятельно рекомендуют не поддаваться панике и следовать правовому алгоритму:

Никаких денег вымогателям! Перевод средств не гарантирует удаление фейка, а лишь подтверждает вашу уязвимость для повторного шантажа.

Зафиксируйте доказательства. Не удаляйте переписку и письма. Сделайте скриншоты с указанием даты, времени, адресов электронной почты или номеров телефонов. Юридически грамотная фиксация доказательств — залог успешного уголовного дела.

Предупредите окружение. Сделайте упреждающий шаг — уведомите близких, коллег и руководство о том, что против вас готовится цифровая провокация с использованием нейросетей. Это полностью обесценит «компромат».

Обратитесь в милицию. Немедленно подайте заявление в правоохранительные органы.

«Не верьте слепо фото- и видеоматериалам, распространяемым в интернете. Перепроверяйте информацию только в официальных источниках и соблюдайте цифровую гигиену», — рекомендуют в ГУУР МВД.

Редакция 24.kg напоминает: если вам присылают «кружочек» или видео с вашим участием в пикантной ситуации, где вы заведомо не снимались, — это не компромат. Это повод отправить аферистов на скамью подсудимых.