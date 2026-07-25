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Власть

Передачу земель в аренду на 49 лет прокомментировал министр юстиции КР

Министр юстиции Аяз Баетов прокомментировал вопрос передачи земель в аренду на 49 лет.

По его словам, эта норма действует с 1992-го.

«За прошедшие годы отмечены случаи, когда земельные участки предоставлялись в аренду на 49 лет. Однако арендаторы, получившие их, не вели строительные работы и фактически лишь удерживали землю. 

Среди таких арендаторов есть не только иностранные граждане, но и кыргызстанцы.

В связи с этим президент поставил перед нами задачу: не предоставлять участки сразу на 49 лет, а первоначально только на 10 лет. Если арендатор инвестирует, то продлевать срок аренды до 25 лет. После вложения полной суммы, предусмотренной договором, продлевать срок аренды до 49 лет», — отметил глава Минюста.

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Сейчас, по его словам, вопрос находится на рассмотрении.

«Безусловно, земельные ресурсы не резиновые. Речь прежде всего о земельных участках, которые выделяли ранее. В случае предоставления новых земельных участков их будут передавать исключительно на вышеуказанных условиях и в интересах государства», — подчеркнул Аяз Баетов.

Ранее глава государства Садыр Жапаров развеял опасения граждан по поводу долгосрочной аренды земли инвесторами. 
Ссылка: https://www.24.kg/vlast/383020/
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