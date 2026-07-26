Основным достижением Кыргызстана и России является стратегический характер союзничества, который закреплен не только в документах и декларациях, но и проявляется в ежедневной повестке. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, отношения прошли проверку временем.
«Россия всегда была рядом. Россия, с одной стороны, уважала внутренний, самостоятельный, независимый путь, который выбрал Кыргызстан, а с другой — всегда готова была прийти на помощь тогда, когда она была необходима», — отметила Мария Захарова и добавила, что РФ не вмешивалась во внутреннюю повестку КР и не претендовала на доминирующую роль.
Она подчеркнула, что Кыргызстан всегда отвечал взаимностью, а отношения между двумя странами выходят далеко за рамки официального взаимодействия и включают многочисленные связи между людьми — совместные семьи и браки, бизнес и экономические связи, сотрудничество в сферах культуры, образования и стажировок.