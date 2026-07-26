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Власть

Депутаты парламента Японии приняли законопроект о создании второй столицы страны

Депутаты парламента Японии приняли законопроект о создании второй столицы страны. Решение призвано обеспечить функционирование правительства в случае крупного стихийного бедствия в Токио, сообщает Kyodo. 

из архива
Фото из архива. Депутаты парламента Японии приняли законопроект о создании второй столицы страны

Законопроект предусматривает назначение одной из префектур в качестве альтернативного центра для работы правительства в случае, если Токио будет не в состоянии функционировать. Потенциальные префектуры будут оцениваться по таким факторам, как численность населения и размер экономики. От них потребуется создание специальных административных районов, подобных 23 районам Токио.

Документ принят с небольшим перевесом голосов: 123 депутата проголосовали «за», а 121 — «против».

Проект закона поддержали правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции — Партия возрождения Японии, а также партия «Команда Мирай» и другие. 
Ссылка: https://www.24.kg/vlast/383034/
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