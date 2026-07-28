Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область проинспектировал объекты, где ведется подготовка к международным мероприятиям.

Сначала, по данным кабмина, Касымалиев посетил международный аэропорт «Иссык-Куль», где ознакомился с состоянием инфраструктуры.

Фото кабинета министров. Глава кабмина Адылбек Касымалиев во время проверки

Затем в селе Бает он проверил готовность к проведению международного турнира UIM F1H2O — Гран-при Кыргызстана «Иссык-Куль — 2026». Ему доложили о ходе организационных работ и проводимой подготовке. Напомним, первый этап чемпионата мира «Формулы-1 на воде» пройдет с 31 июля по 2 августа.

Также Адылбек Касымалиев посмотрел культурный центр «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова в Чолпон-Ате, где ознакомился с реализацией проекта строительства комплекса «Гольф Резорт Иссык-Куль».

Кроме того, глава кабмина проверил ход строительства Центра этнокультурного развития, конной индустрии и племенного животноводства, а также ознакомился с проектом новой арены для соревнований по конному спорту.

В завершение поездки Касымалиев посетил урочище Кырчын, где оценил подготовку к VI Всемирным играм кочевников. Ему представили информацию о строительстве этногородка, благоустройстве территории, подготовке площадок и создании необходимой инфраструктуры.

По итогам инспекции председатель кабмина поручил профильным государственным органам и местному самоуправлению завершить все подготовительные работы в срок. Особое внимание он потребовал уделить вопросам безопасности, благоустройства, развития инфраструктуры и организации приема участников и гостей международных мероприятий.