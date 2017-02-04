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Темир Сариев будет баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана
Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;неделю
Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Финансиста террористов задержали в&nbsp;Кыргызстане
Финансиста террористов задержали в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;отставку намерены отправить не&nbsp;только премьера, но&nbsp;и&nbsp;спикера парламента
В Кыргызстане в отставку намерены отправить не только премьера, но и спикера парламента
Кыргызстан&nbsp;&mdash; единственная &laquo;частично свободная&raquo; страна в&nbsp;Центральной Азии по&nbsp;итогам года
Кыргызстан — единственная «частично свободная» страна в Центральной Азии по итогам года
Ответ из Белиза получила партия «Ата Мекен». Депутаты к офшору не причастны
Ответ из Белиза получила партия «Ата Мекен». Депутаты к офшору не причастны
На&nbsp;2&ndash;2,5 сома подешевеет бензин в&nbsp;Кыргызстане
На 2–2,5 сома подешевеет бензин в Кыргызстане
Новости news brief
5 февраля, воскресенье
19:30
Погода в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков
19:00
Афиша: куда сходить в будни
13:00
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
12:00
Топ-5 книг по истории от посла России Андрея Крутько
11:00
Неделя-24: что вы могли пропустить
4 февраля, суббота
19:30
Погода в Кыргызстане на 5 февраля: в отдельных районах снег
15:30
Курица-патриот научилась играть на синтезаторе
14:50
Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат
14:21
Школьница, выбросившаяся из окна, была в игре
14:06
Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей
13:10
Школьница выбросилась из окна в 6-м микрорайоне Бишкека
13:07
Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана
13:06
Темир Сариев: Преемника не будет, народ сам изберет президента Кыргызстана
13:03
Секреты борта №1. Чем кормят президентов
12:49
Марат Казакпаев: Смена правительства в Кыргызстане ничего не решит
12:14
От 26 тонн дизтоплива очистили место аварии бензовоза в Кадамджайском районе
12:10
Лыжники из Кыргызстана неудачно выступили в спринтерской гонке на Всемирной универсиаде
12:10
Продать месторождения Кара-Кече и Мин-Куш готовы помочь 7 компаний
11:39
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС Темир Сариев считает правильным
11:36
МЧС Кыргызстана рекомендует на пять дней отказаться от поездок по трассе Бишкек - Ош
11:33
Темир Сариев о формуле успеха и диктатуре закона
11:30
Более 20 тысяч домов в Чуйской области подключат к газоснабжению в 2017 году
11:28
Обновленный кинотеатр откроется в Токмаке
11:25
Темир Сариев: В Кыргызстане не должно быть деления на Север и Юг
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
10:35
К строительству объектов по проекту CASA-1000 Кыргызстан приступит в 2018 году
10:34
Выясняются причины побега преступника из зала суда в городе Ош
09:43
Более 500 медалей завоевали кыргызские спортсмены в 2016 году
09:15
В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий
3 февраля, пятница
20:31
«Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
20:13
Неделю не будет газа в селе Нижняя Ала-Арча
20:01
Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя «Матрицы»
19:52
Закупки без тендера до 700 тысяч сомов предлагают разрешить айыл окмоту
19:44
Рейтинг лучших для проживания стран составили в США
19:36
На проведение Общереспубликанского тестирования-2017 претендует одна организация
19:30
Погода в Кыргызстане на 4 февраля: будет морозно
19:21
Ущерб почти на 200 миллионов сомов возместила Генпрокуратура Кыргызстана
19:12
В Кыргызстане не будут запрещать обмениваться открытками в День святого Валентина
19:07
Новый депутат придет в Жогорку Кенеш
19:00
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
18:52
Американский учитель здоровается с каждым учеником по-разному
18:47
Крушение «Боинга-747». 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства
18:39
Строительный кран рухнул на автомобили в Дубае
18:30
Непредвиденные праздники обойдутся мэрии Бишкека в 1,7 миллиона сомов
18:24
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
18:16
Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России
18:11
От 12 до 22 лет тюрьмы грозит оппозиционным политикам в Кыргызстане
18:03
Биатлонист Николай Матвеев выступил в гонке преследования на Всемирной универсиаде
17:53
На члена общества слепых возбудили уголовное дело по заявлению депутата
17:49
Вновь задерживают рейсы в аэропорту «Ош» из-за тумана
17:43
Доллар вновь подорожал в Кыргызстане
17:12
Обвиняемую в мошенничестве кыргызстанку выслали на родину из Москвы
16:48
Кыргызстанцы завоевали четыре медали на турнире по фехтованию в Казахстане
16:40
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
16:35
Недостатки в работе милиции Кыргызстана назвал премьер-министр
16:32
Вернуть авиабазу в Кыргызстане попросил пранкеров генсек НАТО Йенс Столтенберг
16:31
«Группы смерти». Закрыть аккаунты в соцсетях поручил премьер-министр Кыргызстана
16:03
В Минздраве рассказали, как распознать менингит
15:48
Кодекс о проступках подписал президент Кыргызстана
15:01
Отставка правительства Кыргызстана. Сколько голосов необходимо
14:26
Бензовоз врезался в дом. Три человека пострадали
14:21
В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья
14:13
Ставки кредитов для фермеров Кыргызстана снизят (обновлено)
14:12
Более миллиона сомов потратит на бумагу Жогорку Кенеш
14:11
Минтранс не продлил контракт с директором ГРИП
14:02
Вопрос отстранения от должности Тайырбека Сарпашева поднимет и «Онугуу-Прогресс»
13:53
Новое банковское законодательство обсудили президент и глава Нацбанка
13:40
«Онугуу-Прогресс» называет отставку правительства собственной инициативой
13:30
Наличие проблемы суицидов в Кыргызстане боятся признать
13:25
Закрашенное изображение китов на стене показало беспомощность госорганов
Секреты борта №1. Чем кормят президентов Секреты борта №1. Чем кормят президентов
Стоимость акций Центерры
на бирже в Торонто (TSX) на 04.02.2017
USD 5,01
Золотой резерв КР
Стоимость акций КР в "Центерре"
$388 514 294
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