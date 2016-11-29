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«Бишкектеплосеть» строит новый участок сети по улице Токтоналиева. Об этом сообщают в пресс-службе компании.
По ее данным, строительство началось 1 ноября. Делается это для улучшения гидравлического режима и обеспечения надежного теплоснабжения.
Общая протяженность будущей сети составит
Сейчас на участке роют траншею и одновременно укладывают трубы. Из
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/40689/