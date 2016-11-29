«Бишкектеплосеть» строит новый участок сети по улице Токтоналиева. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

По ее данным, строительство началось 1 ноября. Делается это для улучшения гидравлического режима и обеспечения надежного теплоснабжения.

В связи со строительством теплотрассы движение транспорта по улице Токтоналиева в промежутке между улицей Ахунбаева и Сухомлинова закрыто.

Общая протяженность будущей сети составит 350 метров . Работы ведутся без отключения близлежащих жилых домов от тепла.