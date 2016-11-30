Бишкек. Где построят многоярусные парковки

Бишкекглавархитектура для борьбы с заторами в городе разработала и утвердила схему дислокации многоярусных автостоянок.

«Строительство будет удобным и практичным, - обещают архитекторы, - позволит увеличить пропускную способность дорог, снять проблемы автопарковок, автостоянок и дорожных заторов».

В первую очередь предусматривается строительство 18 многоярусных автостоянок: в Октябрьском районе – 6,

в Ленинском – 3, в Свердловском – 4, в Первомайском – 5.

Уже начато строительство многоярусной автостоянки вблизи ЦУМа «Айчурек».

Список проектируемых многоярусных автостоянок и автопарковок: