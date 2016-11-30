Бишкек огненный: 6 крупнейших пожаров

В 2016 году Бишкек полыхал огнем несколько раз. Крупные пожары в столице за несколько часов наносили миллионный ущерб их владельцам, уносили они и гораздо более ценное - человеческие жизни.

Начало

Первый большой пожар случился в феврале, когда сгорела крыша недостроенной элитки по улице Элебаева близ типографии «Учкун».

Причиной пожара стало короткое замыкание. По информации мэрии, застройщиком дома была китайская компания «Даймонд Сити». Ущерб составил 1,5 миллиона сомов. Пострадавших и жертв нет.

Первые жертвы

Второй крупный пожар произошел 6 июня в северо-западной части Бишкека - селе Пригородном. На территории бетонно-растворного завода загорелись емкости с бензином и газом, в результате чего пострадали 11 человек, шестеро из которых позже скончались в больнице. Причина – нарушение правил безопасности при переливании горючей жидкости из одной емкости в другую. Ущерб еще не установлен.

Строим, варим, горим…

В тот же месяц, 23 июня, сгорела кровля и верхние этажи 14-этажного дома по улице Панфилова. Территория пожара составила около 3 тысяч квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Причиной признали нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб составил 16,5 миллиона сомов.

Подсчитали – прослезились

Следующей крупной жертвой жестокой стихии стали склады с горюче-смазочными материалами по улице Садыгалиева. Здесь 5 ноября пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров территории, на его тушение пришлось потратить 20 часов. Возможной причиной возгорания специалисты рассматривали короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Версию поджога рассматривали как маловероятную, так как пожар произошел днем и сотрудники находились на рабочих местах. Ущерб подсчитывается.

И аква горит

Через неделю, 18 ноября, уже горит аквапарк развлекательного комплекса «Ала-Тоо», расположенного по улице Абсамата Масалиева (Южная магистраль). К счастью, никто не пострадал. Площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров. По предварительной версии, причиной послужило короткое замыкание электропроводки. Ущерб, также по предварительным данным, составил 50 миллионов сомов.

Избави, боже

Через 10 дней снова бушует огненная стихия. На этот раз сгорело здание религиозной организации «Ковчег Южный» по улице Токомбаева, 31/1. К счастью, никто не пострадал. Учеников частной школы, здание которой буквально примыкало к церкви, вовремя эвакуировали. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1,6 тысячи квадратных метров. Ущерб и причина устанавливаются.