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В Бишкеке на карантин закрыто уже 9 школ

30/11/16 17:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке на карантин закрыто уже 9 школ. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Артур Буюклянов.

 

По его словам, временно приостановлен учебный процесс в школах №№ 6, 12, 22, 28, 40, 57, 79, 61 и 66.

 

  • Эти общеобразовательные организации закрыты с сегодняшнего дня до понедельника, 5 декабря. За ситуацией в других школах медики продолжают следить.

Закрывают те объекты, где более 30 процентов учащихся не посещают занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/40781/

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