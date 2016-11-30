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В Бишкеке на карантин закрыто уже 9 школ. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Артур Буюклянов.
По его словам, временно приостановлен учебный процесс в школах №№ 6, 12, 22, 28, 40, 57, 79, 61 и 66.
Закрывают те объекты, где более 30 процентов учащихся не посещают занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/40781/