Бишкек оказался в списке городов с низким уровнем жизни. Об этом пишет газета The Independent.

Издание опубликовало рейтинг на основе отчета, составленного консалтинговой компанией Mercer, которая публикует свой ежегодный индекс качества жизни Quality of Living Index. Она оценивает города мира с точки зрения качества жизни по целому ряду параметров.

Самым худшим городом эксперты признали столицу Ирака Багдад. «Город отличается высоким уровнем бедности, а многие граждане буквально ведут борьбу за выживание. Кроме того, в городе регулярно происходят столкновения враждующих группировок, что также является негативным фактором для безопасности», - говорится в отчете.

На втором месте столица Центральноафриканской республики Банги, на третьем – город Сана (Йемен).

Это крупнейший город в Йемене, который стал жертвой разрушительных авиаударов со стороны Саудовской Аравии. Кроме того, страна стала фактически полем боя в опосредованной войне между Ираном и Саудовской Аравией.

Бишкек в рейтинге занимает 21-е место. «Бишкек – экономический центр страны, однако и здесь высокий уровень бедности населения. Правительство страны пытается справиться с постоянными террористическими атаками», - говорится в отчете Mercer.

На 18-м места в списке оказалась столица Таджикистана Душанбе, на 23-м – Ашхабад (Туркменистан), на 26-м – Ташкент (Узбекистан).

В исследовании участвуют 450 городов по всему миру, при этом Mercer принимает во внимание следующие параметры, по которым оценивается качество жизни: