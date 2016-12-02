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Древопад под снегопадом
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Древопад под снегопадом

2/12/16 13:26, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Ранняя зима принесла не только перебои с электроэнергией, гололед и морозы, но и такое необычное явление, как массовое обрушение деревьев.

 

В народе это объясняли так: зима наступила стремительно, и деревья, не успев полностью освободиться от листьев, на которые налип снег, не выдержали двойной тяжести.

 

Однако рухнули или накренились разные деревья: и те, что успели сбросить листву, и хвойные породы.

 

 

 

Как рассказал главный агроном Октябрьского района «Зеленстроя» Ырыс Жаналиев, объясняется древопад двумя причинами.

 

- В этом году была дождливая погода, и полив был достаточный, поэтому почва не успела затвердеть от мороза, оставаясь рыхлой. Сделал свое дело и липкий тяжелый снег. Под его тяжестью стволы зеленых насаждений сломались или наклонились, в этом народные эксперты действительно оказались правы, - сказал он.

 

 

- Если бы снег был сухой, то он бы не погубил такие мощные деревья, - пояснил агроном.

 

 

Он отметил, что уже начали высаживать деревья хвойных пород, обновляют парки и скверы. Ведут и подсчет упавших стволов.

 

- Весной на их месте посадим новые саженцы, - сказал Ырыс Жаналиев.   

 

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/40936/

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