8 декабря: где в Бишкеке отключат свет

В некоторых районах Бишкека сегодня возможны перебои с электроснабжением. Об этом сообщило ОАО «Северэлектро».

С 9.00 до 17.00 не будет света на улицах Великолукской, Кедровой.

В квадрате, ограниченном улицами Усенбаева, Абдрахманова, Куренкеева, Жибек Жолу, доме №163 по улице Московской, на бульваре Эркиндик, проспекте Жибек Жолу, улицах Токтогула, Раззакова, Березовой, Республиканской, Динары Асановой, Медерова, Айдаралиева, Ошской, Горького, Ногина, Красной, Матыева, Леваневского, переулках Новосибирском, Оренбургском, Барнаульском.

С 9 утра до 6 вечера обесточат улицы Дачную, Аул и Хвойную.

С 13.00 до 17.00 отключат электроэнергию на улицах Ахунбаева, Таш-Кумырской, Горной, Токтоналиева, переулке Ботаническом.

С 9.30 до 14.00 не будет света в домах №45-50 и 52 в микрорайоне «Асанбай».

В течение дня на два часа обесточат жилмассив «Учкун» (улицы Чымындык и Аксы), улицы Ибраимова, Шопокова, Киевскую, проспект Чуй.