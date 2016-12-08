Албек Ибраимов готов уступить место новому мэру Бишкека

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Мэр Бишкека Албек Ибраимов сегодня на пресс-конференции подвел предварительные итоги социально-экономического развития столицы за 2016 год.
По его словам, улучшилась ситуация с вывозом мусора, объявлен тендер на рекультивацию старого полигона и строительство нового. «Сформирован бюджет развития. Произошли изменения и в системе освещения города. Мы продолжаем начатую программу ремонта дорог, ремонт межквартальных дорог продолжится. Кроме того, уделено большое внимание социальным вопросам. Продолжается озеленение города», - сказал градоначальник.
«В целом создан значительный задел на будущий год по развитию города. Скоро будут выборы, и любой, кто придет на место мэра, уже будет иметь системный подход. Многие вопросы уже решаются», - отметил Албек Ибраимов.
Напомним, летом 2016-го он заявлял: «Если депутаты нового созыва меня не переизберут, придется уходить».
Согласно законодательству, мэр избирается депутатами городского кенеша на время работы его созыва.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41188/