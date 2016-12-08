Программа строительства школ в Бишкеке есть. Денег нет

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Программа строительства школ в Бишкеке есть. А вот денег нет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.
По его словам, в 2016 году муниципалитет планировал построить пять школ. «Средства должны были выделить из республиканского бюджета. В городском бюджете заложили деньги всего на одну школу, которая находится в жилмассиве «Ак-Ордо». Там начаты работы по укладке фундамента. На остальные школы деньги из республиканского бюджета не выделили», - сказал Албек Ибраимов.
Он отметил, что проектная мощность столичных школ - 75 тысяч учеников, а обучается 137 тысяч. «По сравнению с прошлым годом число увеличилось примерно на 10 тысяч. И число учеников в бишкекских школах ежегодно продолжает расти. Поэтому мы хотели бы, чтобы республиканский бюджет уделил свое внимание этой проблеме», - добавил Албек Ибраимов.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41197/