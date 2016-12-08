RSS
facebookfacebookgoogale+
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:41
НОВОСТИ ДНЯ:
Бишкек-24
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Программа строительства школ в Бишкеке есть. Денег нет

8/12/16 12:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Программа строительства школ в Бишкеке есть. А вот денег нет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.

 

По его словам, в 2016 году муниципалитет планировал построить пять школ. «Средства должны были выделить из республиканского бюджета. В городском бюджете заложили деньги всего на одну школу, которая находится в жилмассиве «Ак-Ордо». Там начаты работы по укладке фундамента. На остальные школы деньги из республиканского бюджета не выделили», - сказал Албек Ибраимов.

 

Он отметил, что проектная мощность столичных школ - 75 тысяч учеников, а обучается 137 тысяч. «По сравнению с прошлым годом число увеличилось примерно на 10 тысяч. И число учеников в бишкекских школах ежегодно продолжает расти. Поэтому мы хотели бы, чтобы республиканский бюджет уделил свое внимание этой проблеме», - добавил Албек Ибраимов.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41197/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ