Скоро праздник: в Бишкеке устанавливают главную елку страны

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В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начали устанавливать главную елку страны.
Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе столичного муниципалитета, каркас сооружения старый, а светодиодное оформление будет новым. Высота елки составит
Установка завершится до 18 декабря. Зажгут огни на новогодней красавице 19 декабря в 19.00.
Ранее сообщалось, что в городе также установят 18- и 10-метровые елки. На площади Ала-Тоо напротив главной елки установят новую новогоднюю композицию, «сказку» сделают и возле мэрии.
На новогоднее освещение и праздничное оформление Бишкека выделили почти 13 миллионов сомов.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41284/