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Скоро праздник: в Бишкеке устанавливают главную елку страны

9/12/16 15:57, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начали устанавливать главную елку страны.

 

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе столичного муниципалитета, каркас сооружения старый, а светодиодное оформление будет новым. Высота елки составит 22 метра.

 

Установка завершится до 18 декабря. Зажгут огни на новогодней красавице 19 декабря в 19.00.

 

 

Ранее сообщалось, что в городе также установят 18- и 10-метровые елки. На площади Ала-Тоо напротив главной елки установят новую новогоднюю композицию, «сказку» сделают и возле мэрии.

 

На новогоднее освещение и праздничное оформление Бишкека выделили почти 13 миллионов сомов.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41284/

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