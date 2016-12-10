Вдоль велодорожки в Бишкеке стало светло и ночью

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В Бишкеке вдоль велодорожки в южной части города установили освещение, сообщили сегодня в мэрии.
Установлено 56 торшерных стоек, 112 светодиодных шаров, 11 светодиодных светильников.
Круговая велодорожка, ограниченная улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева и Байтик баатыра появилась в столице в конце сентября.
Ее длина составляет
Строительство велодорожки велось в рамках программы развития «Город открытых возможностей».
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41312/