Вдоль велодорожки в Бишкеке стало светло и ночью

В Бишкеке вдоль велодорожки в южной части города установили освещение, сообщили сегодня в мэрии.

Установлено 56 торшерных стоек, 112 светодиодных шаров, 11 светодиодных светильников.

Круговая велодорожка, ограниченная улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева и Байтик баатыра появилась в столице в конце сентября.

Ее длина составляет 1,5 километра , ширина - 3 метра . Всего на организацию специализированного полотна в бюджете предусмотрели около 7 миллионов сомов.

Строительство велодорожки велось в рамках программы развития «Город открытых возможностей».