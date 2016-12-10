RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара-Балтинский спрут
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 00:41
НОВОСТИ ДНЯ:
Бишкек-24
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Вдоль велодорожки в Бишкеке стало светло и ночью

10/12/16 09:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке вдоль велодорожки в южной части города установили освещение, сообщили сегодня в мэрии.

 

Установлено 56 торшерных стоек, 112 светодиодных шаров, 11 светодиодных светильников.

 

Круговая велодорожка, ограниченная улицами Жукеева-Пудовкина, Токомбаева и Байтик баатыра появилась в столице в конце сентября.

 

Ее длина составляет 1,5 километра, ширина - 3 метра. Всего на организацию специализированного полотна в бюджете предусмотрели около 7 миллионов сомов.

 

Строительство велодорожки велось в рамках программы развития «Город открытых возможностей».

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41312/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ