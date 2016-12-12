Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку

По данным ЦИК, в БГК проходят пять партий: СДПК, «Республика – Ата Журт», «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Предварительный состав совета уже известен. После оглашения Центризбиркомом официальных результатов новоявленные народные избранники получат депутатские значки и смогут приступить к воплощению в жизнь своих обещаний. А обещано было немало.

Здесь будет город-сад

Вернуть былую славу одного из самых зеленых городов бывшего Союза обещают все и всегда. Выборы-2016 не стали исключением. «Сохраним все парки Бишкека», - обещает «Республика – Ата Журт».

Это обещание скоро можно проверить на практике. Весной начнется реконструкция дороги Токтоналиева (от улицы Масалиева до Кулатова). Для этого мэрия предлагает сократить территорию Ботанического сада. Хотя дендрарий-заповедник отнесен к категории памятников истории, культуры и архитектуры и по закону находится под охраной государства.

Защитят ли депутаты «Республики – Ата Журт» зеленые легкие города?

Партия «Кыргызстан» обещает принять «реальную программу озеленения города на пять лет». Уж не подслушали ли они чиновников из мэрии? Ведь муниципалитет уже разработал 5-летнюю концепцию и вплотную занялся озеленением. А что? Зато сразу можно поставить галочку.

Правда, с другим обещанием будет сложнее: «Будем высаживать не лесные деревья, как это было раньше, а специальные городские сорта, у которых исключена любая аварийность, эти деревья никогда не упадут на людей».

Такой гарантии сегодня в городе никто дать не может. «Деревья падают не только у нас, но и в Алматы, Москве и даже Нью-Йорке», - заявил недавно мэр Бишкека Албек Ибраимов.

В столице насчитывается более 200 тысяч деревьев. Из них примерно половину надо срубать. А за остальной половиной нужен правильный уход и полив. Можно, конечно, избежать несчастных случаев, если срубить весь зеленый фонд Бишкека. Впрочем, столица Кыргызстана и без того постепенно превращается в бетонные джунгли.

Будь, как мы: не жуй жвачку!

Что еще обещают партии сделать в ближайшие четыре года? Создать комфортные условия проживания в чистом, светлом, уютном и безопасном городе. А также отремонтировать дороги, не забыть о тротуарах, внедрить видеофиксацию нарушений правил дорожного движения, с чем, кстати, который год не может справиться целое Министерство внутренних дел.

А еще «резко повысить качество уборки мусора в городе, запустив механизм конкуренции». Известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

В «Кыргызстане» это, видимо, вспомнили, и решили внедрить «Нравственный кодекс бишкекчанина». Основные его тезисы: не сорить, не плевать, не стоять вне остановок, выглядеть как горожанин, не молчать при проявлении бескультурья. «Бишкек без кальяна, жвачек, семечек и насвая!» - гласит громкий лозунг «кыргызстанцев».

Но ответа на важный вопрос – как же все-таки должен выглядеть горожанин, партия не дает. Может, через четыре года увидим?

За чей счет банкет?

Ну и как же без обещаний наладить работу муниципального транспорта? Реализовать «массовую закупку с января будущего года новых крупногабаритных автобусов и троллейбусов» обещают социал-демократы.

Аккурат в это же время мэрия Бишкека ждет 50 новых троллейбусов, закупаемых в кредит. Думают в муниципалитете и над пополнением автобусного автопарка. У партии власти галочка почти в программе.

Вспомнили в СДПК и другие давние планы мэрии – наладить электронное билетирование.

В унисон звучат и предвыборные обещания «Кыргызстана»: «Для муниципального автопарка Бишкека мы должны закупить минимум 500 комфортабельных троллейбусов и автобусов».

Ее кандидаты дали обещания из области фантастики: всем горожанам общественно-муниципальный транспорт – бесплатно. Интересно, а кто будет дотировать эту сферу? Водители автобусов и троллейбусов неоднократно призывали городские власти отменить льготы для пенсионеров и инвалидов и повысить стоимость проезда.

А тут миллионный город обеспечат бесплатным муниципальным транспортом! Или партия своих денег не пожалеет и с барского плеча поможет местному бюджету?

Начать «кыргызстанцы» планируют с малого: «Будем вводить школьные автобусы. На первом этапе около 35 автобусов будут перевозитьнаших детей бесплатно: в школу и обратно домой».

Псевдозабота о пенсионерах

Не забыли кандидаты в депутаты «позаботиться» и об уязвимых слоях населения.

СДПК обещает запустить телемагазин на одном из государственных телеканалов для реализации товаров, произведенных коллективами пенсионеров. Эфирное время не дают даже Государственной страховой компании для популяризации страхования жилья среди населения и пополнения республиканского бюджета. А пенсионерам дадут?

«Онугуу-Прогресс» и вовсе намерена обязать торговые сети и большие магазины ввести льготы для людей из уязвимых слоев населения.

«Для льготников (пенсионеров, ветеранов и инвалидов) базовые продукты питания должны отпускаться без наценки» - гласит программа партии. Может, ее члены сами организуют с десяток-другой социальных магазинов по городу? Частники и неравнодушные люди в силу своих возможностей и так организуют «социальные полки» для нуждающихся.

Из области фантастики

Приведем еще несколько предвыборных обещаний, в исполнение которых с трудом можно поверить.

«Республика – Ата Журт»:

Проверим сейсмоустойчивость всех зданий.

Скорая помощь за 7 минут.

Запретим салюты в Бишкеке после 22.00 (за исключением официальных праздников).

Введем «кнопку счастья!». Инициируем административную (штраф 1000 сомов) и дисциплинарную ответственность за факт неэтичного и грубого обращения с гражданами в отношении всех чиновников, работников сферы госуслуг и правоохранительной системы при предоставлении доказательств.

«Онугуу-Прогресс» обещает качественную медицину в новостройках. Вот же повезет людям! У нас порой качества нет даже в больницах республиканского уровня. Поедем лечиться в жилмассивы.

«Мекеним Кыргызстан» пообещал за 4 года сделать капитальный ремонт всех школ Бишкека и учреждений здравоохранения, а также намерены обеспечить социальную поддержку молодых специалистов, в том числе за счет строительства социального жилья.

Мэр Бишкека, к слову, заявил, что у муниципалитета нет денег на социальное жилье. За чей же тогда счет собрались строить депутаты?

Из-за нехватки средств в бюджете ремонт школ осуществляется за счет родительских денег. Но «Кыргызстан» обещает создать депутатскую комиссию и «устранить грабительские школьные поборы».

Очевидно, этим двум партиям придется взять финансовые расходы, не подъемные местному бюджету, на себя. Обещание-то выполнить надо.

«Кыргызстан» ликвидируетв жилых домах «гостиницы на час» и искоренит там проституцию, наркоманию, драки и даже убийства. «Уничтожим эту грязь раз и навсегда!» - пообещали они горожанам.

Что-то мало пообещали бесплатного для бишкекчан.А, вот еще одно из программы «Кыргызстана»:«будем инициировать открытие 25 муниципальных центров по изучению кыргызского языка на бесплатной основе для всех желающих горожан».

Не забыли они и об официальном языке: «Создадим центры изучения русского языка бесплатно для всех желающих». Правда, число центров не уточнили. Как и источники финансирования.

Но у них есть время подумать, как оправдаться перед горожанами за невыполненные обещания через четыре года.

«11 декабря вы выбирали то, как будет жить наш родной город в ближайшие четыре года: либо радоваться и восхищаться, либо возмущаться и разочаровываться, - отмечается в программе «Кыргызстана».

Интересно, какие чувства бишкекчане будут испытывать чаще?