Жители с улицы Токтоналиева жалуются на строителей, изуродовавших тротуар

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Жители домов № 115, 117 и 119 на улице Токтоналиева в Бишкеке жалуются на то, что строители изуродовали тротуар. Об этом они сообщили ИА «24.kg».
По их словам, чтобы подключить строящееся здание к электроснабжению, подрядчик выкопал траншею под высоковольтный кабель, а после его укладки, не соблюдая технологию, засыпал грунтом, в котором оказалось много крупных камней. И теперь жители не могут пользоваться тротуаром и вынуждены выходить на проезжую часть.
Как рассказал местный житель Жолдошбек Абдыраев, подрядчик протянул кабель от ближайшей подстанции, которая находится в пятистах метрах.
«По технологии траншею сначала нужно засыпать мелким грунтом, толщина которого должна составлять не менее
По словам Жолдошбека Абдыраева, уже 20 дней тротуар весь в камнях, ходить по нему невозможно.
Как сообщили в Санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека, нарушителя правил благоустройства оштрафуют.
«Мы только вчера вечером узнали об этом факте. Сегодня выедем на место и будем выяснять. Сумма штрафа составит примерно 5 тысяч сомов», - сказал старший инспектор СЭИ мэрии Бишкека Арсен Айилчиев.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/41658/