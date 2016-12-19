Энергетики объяснили, почему в Бишкеке отключают свет

ОАО «Северэлектро» ответило на публикацию ИА «24.kg» «Темный Кыргызстан: почему в стране часто отключают свет», в которой абоненты жалуются на частые отключения электричества без предупреждения.

По информации распредкомпании, 16 декабря с 9.00 до 17.00 проводились плановые работы по очистке трасс ЛЭП 6 кВ от подстанции «Нур». В этой связи прервали электроснабжение в селе Лебединовка на участках улиц Лермонтова, Октябрьской, Комсомольской, Мичурина и проспекте Ленина.

При аварийных отключениях потребителей прерывается электроснабжение на время поиска места повреждения и последующего подключения потребителей к резервным источникам питания по временной схеме. Переключение производится с кратковременным отключением напряжения.

Так, кратковременное отключение электричества в ночь на 14 ноября на участке улиц Логвиненко, Тыныстанова, Боконбаева связано с восстановлением нормального режима после устранения дефекта на трансформаторной подстанции №2860.

На участке улиц Тыныстанова и Боконбаева кратковременное отключение электричества 15 декабря производилось из-за подключения потребителей к резервным источникам питания в связи с повреждением кабельной линии 6 кВ между трансформаторными подстанциями №№ 406-440.

По данным диспетчерской службы Восточного района электросетей, по улице Курманджан датки электроснабжение прерывалось 15 декабря с 20.05 до 20.50 в связи с аварийным отключением шестого фидера «Кок-Джар». Ручное повторное включение произвели успешно.