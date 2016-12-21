С праздником! Мусоровозы в Бишкеке украсили по-новогоднему

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Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» создают новогоднее настроение в Бишкеке, сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, восемь мусоровозов украсили по-новогоднему.
Столичный муниципалитет также убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:
0(557) 997-927 - Аскат Асаналиевич Карынбаев (Ленинский район);
0(554) 955-509 - Таалайбек Таберикович Акматбаев (Октябрьский район);
0(558) 336-640 - Руслан Эсенбекович Шарапов (Первомайский район);
0(555) 447-154 - Марат Аманович Матмусаев (Свердловский район).
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42062/