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С праздником! Мусоровозы в Бишкеке украсили по-новогоднему
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С праздником! Мусоровозы в Бишкеке украсили по-новогоднему

21/12/16 14:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» создают новогоднее настроение в Бишкеке, сообщила пресс-служба мэрии.

 

По ее данным, восемь мусоровозов украсили по-новогоднему.

 

Столичный муниципалитет также убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

 

0(557) 997-927 - Аскат Асаналиевич Карынбаев (Ленинский район);

 

0(554) 955-509 - Таалайбек Таберикович Акматбаев (Октябрьский район);

 

0(558) 336-640 - Руслан Эсенбекович Шарапов (Первомайский район);

 

0(555) 447-154 - Марат Аманович Матмусаев (Свердловский район).

 

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URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42062/

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