В 12-м микрорайоне Бишкека продолжается конфликт жителей со строителями, которые намерены начать работы на территории спорного участка перед домами №№12 и 13, не дожидаясь решения Верховного суда.

О том, что на место приехал представитель строительной организации, ИА «24.kg» сообщил председатель ЖЭК «Горный» Курманбек Иманалиев.

По его словам, юрист застройщика показал решение городского суда об отказе в удовлетворении иска Управления муниципальной собственности мэрии Бишкека о расторжении договора аренды между УМС и застройщиком.

- Мы подали надзорную жалобу в Верховный суд, и до завершения судебных дел они не могут начать строительные работы, - говорит председатель ЖЭК.

Как он отметил, возле дома собралось около 30 жителей, а также строители, чиновники из районной администрации, городской архитектуры.

- Архитектор сказал, что для того чтобы приступить к строительным работам, необходимо разрешение Бишкекглавархитектуры. И представитель застройщика ответил, что принесет этот документ. Сейчас ждем, - сказал Курманбек Иманалиев.

По его словам, сотрудников милиции там нет, но они обещали оперативно приехать в случае обострения ситуации.

Напомним, в Бишкеке с ноября 2016 года идет противостояние жителей 12-го микрорайона с застройщиком, который утверждает, что намерен построить частный детский сад и медицинский центр. Жители убеждены, что он хочет построить многоэтажный дом, в результате чего они лишатся детской площадки, зеленых насаждений и гаражей.