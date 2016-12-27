В Бишкеке открылись традиционные предновогодние ярмарки

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С 27 по 31 января в Бишкеке будут работать традиционные предновогодние ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В Ленинском районе атрибуты Нового года, а также пиротехнические изделия будут продавать на пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской (ТРК «Ош базары»).
В Октябрьском районе ярмарку организуют на рынке «Оберон».
Кроме того, в Бишкеке продолжают работать елочные базары:
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42405/