На столичной площади Победы установлена камера видеонаблюдения

В Бишкеке на площади Победы с западной стороны от монумента установлена камера видеонаблюдения с Интернетом и с функцией регулирования направления.

По данным пресс-службы столичной мэрии, основной целью установки видеокамеры является «профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории исторического святого места – Вечного огня со стороны горожан».

Камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.

Напомним, 29 ноября на одном из сайтов появился видеоматериал об акте вандализма, совершенном молодыми людьми: они пекли картофель на Вечном огне, установленном на площади Победы.