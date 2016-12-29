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На столичной площади Победы установлена камера видеонаблюдения

29/12/16 14:09, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке на площади Победы с западной стороны от монумента установлена камера видеонаблюдения с Интернетом и с функцией регулирования направления.

 

По данным пресс-службы столичной мэрии, основной целью установки видеокамеры является «профилактика и предупреждение участившихся случаев антиобщественных негативных проявлений, соблюдение правопорядка на территории исторического святого места – Вечного огня со стороны горожан».

 

Камера видеонаблюдения передана на баланс УВД Свердловского района под охрану и для дальнейшей эксплуатации и контроля.

 

Напомним, 29 ноября на одном из сайтов появился видеоматериал об акте вандализма, совершенном молодыми людьми: они пекли картофель на Вечном огне, установленном на площади Победы.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42557/

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