Не потеряйте детей в новогоднюю ночь! Сотрудники ИДН выйдут на дежурство

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В Бишкеке на площади Ала-Тоо на время праздничной программы сегодня организуют дежурство городских служб.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, безопасность горожан во время утреннего и вечернего блоков новогодних мероприятий будут обеспечивать примерно 1,5 тысячи сотрудников столичного ГУВД и патрульной милиции. А сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних помогут в поиске потерявшихся детей.
Кроме того, на месте проведения праздника будут дежурить две бригады скорой медицинской помощи и одна машина противопожарной службы.
По городу в новогодние праздники, начиная с 31 декабря, будут дежурить все 38 бригад скорой помощи. Увеличен запас медикаментов и бензина.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42572/