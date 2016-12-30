RSS
facebookfacebookgoogale+
Свет далекой звезды. Чингиз Айтматов
«Я снова лечу в Сирию». СМС Вадима Арсентьева перед командировкой в Алеппо
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 13:15
НОВОСТИ ДНЯ:
Бишкек-24
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

На пост председателя столичного кенеша выдвинули Канатбека Музуралиева

30/12/16 12:10, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша выдвинула кандидатуру Канатбека Музуралиева («Республика – Ата Журт») на должность председателя. Об этом заявлено сегодня на первой сессии БГК.

 

В настоящее время ведется подготовка бюллетеней. Голосование будет проводиться тайно, претендент должен набрать не менее половины голосов депутатов кенеша, то есть 23.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42625/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ