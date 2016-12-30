На пост председателя столичного кенеша выдвинули Канатбека Музуралиева

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Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша выдвинула кандидатуру Канатбека Музуралиева («Республика – Ата Журт») на должность председателя. Об этом заявлено сегодня на первой сессии БГК.
В настоящее время ведется подготовка бюллетеней. Голосование будет проводиться тайно, претендент должен набрать не менее половины голосов депутатов кенеша, то есть 23.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42625/