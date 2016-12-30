Зампредседателя столичного кенеша стала Валентина Лисниченко

Заместителем председателя Бишкекского городского кенеша стала Валентина Лисниченко, набравшая 28 голосов. Тайное голосование состоялось сегодня на первой сессии.

Кандидатур, отметим, было две: Валентина Лисниченко от коалиции большинства и Асель Куламбаева от оппозиционного «Онугуу-Прогресса».

Всего из 45 депутатов проголосовало 43. «За» Куламбаеву было 13 голосов, против всех – 2.