Лидер «Онугуу-Прогресса» недоволен спешкой с выборами мэра Бишкека

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев недоволен спешкой при выдвижении кандидатов на пост мэра Бишкека. Об этом он заявил журналистам.

Политик отмечает, что ЦИК после обеда 30 декабря 2016 года издал постановление о выборах, а уже 4 января 2017-го завершается регистрация кандидатов.

Лидер «Онугуу-Прогресса» отметил, что их партия выдвигает своего кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева не просто как альтернативу представителю коалиции большинства Албеку Ибраимову.

«Мы реально будем бороться за должность мэра. Мы разговаривали с депутатами, и если сохранят процедуру тайного голосования, наш кандидат имеет все шансы стать новым мэром Бишкека», - заявил Бакыт Торобаев.