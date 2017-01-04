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Лидер «Онугуу-Прогресса» недоволен спешкой с выборами мэра Бишкека

4/01/17 11:07, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев недоволен спешкой при выдвижении кандидатов на пост мэра Бишкека. Об этом он заявил журналистам.

 

Политик отмечает, что ЦИК после обеда 30 декабря 2016 года издал постановление о выборах, а уже 4 января 2017-го завершается регистрация кандидатов.

 

 

Лидер «Онугуу-Прогресса» отметил, что их партия выдвигает своего кандидата в мэры Нурдина Абдылдаева не просто как альтернативу представителю коалиции большинства Албеку Ибраимову.

 

«Мы реально будем бороться за должность мэра. Мы разговаривали с депутатами, и если сохранят процедуру тайного голосования, наш кандидат имеет все шансы стать новым мэром Бишкека», - заявил Бакыт Торобаев.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42704/

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