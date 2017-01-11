В Бишкеке сегодня выберут нового мэра

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня выберут мэра столицы Кыргызстана. На должность градоначальника претендуют двое – и.о. мэра Албек Ибраимов и временно безработный Нурдин Абдылдаев.

Первого выдвинула коалиция большинства, второй - выдвиженец оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс». Еще одна фракция, не входящая в коалицию большинства БГК, «Мекеним Кыргызстан» и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались правом выдвижения кандидатур на пост мэра.

Чтобы стать столичным градоначальником, кандидату надо набрать не менее 23 голосов из 45.

Мэр выбирается на время действующего созыва БГК, выборы в который состоялись 11 декабря 2016 года. Нардепы приступили к работе в конце декабря прошлого года.