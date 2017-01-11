RSS
facebookfacebookgoogale+
Чолпон Джакупова: Я неудобный депутат, но в парламенте на меня не давили
Парламент чудес, или Чемпионат профессиональной никчемности
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 11 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 11:50
НОВОСТИ ДНЯ:
Бишкек-24
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В мэрии Бишкека отказались комментировать отсутствие Албека Ибраимова на дебатах

11/01/17 09:19, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В пресс-службе мэрии Бишкека отказались комментировать отсутствие и.о. мэра Албека Ибраимова на дебатах.

 

Отметим, что кандидат в столичные градоначальники Нурдин Абдылдаев вызвал действующего мэра на открытые дебаты. Они должны были пройти накануне вечером.

 

В муниципалитете заявляли, что Албек Ибраимов готов к открытому диалогу, однако на дебаты он не пришел.

 

Сегодня в Бишкеке состоятся выборы мэра. У здания муниципалитета усилена охрана. У входа находится около 30 сотрудников правоохранительных органов.

 

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/42965/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ