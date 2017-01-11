Мэр Бишкека пообещал сохранить «Слоников»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Мэр Бишкека Албек Ибраимов заверил, что на месте «Слоников» не будет стройки. Об этом он заявил сегодня журналистам.
Бишкекчане начали сбор подписей в защиту парка «Слоники» на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева, где планируют построить жилой дом. Сегодня они вышли на акцию к зданию мэрии.
По данным Бишкекглавархитектуры, разрешения на строительно-монтажные работы и вырубку деревьев не выдавались. В настоящее время вопрос законности предоставления земельного участка рассматривается в столичной прокуратуре.
URL: http://www.24.kg/bishkek_24/43006/