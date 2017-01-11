Мэр Бишкека пообещал сохранить «Слоников»

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заверил, что на месте «Слоников» не будет стройки. Об этом он заявил сегодня журналистам.

«Там ничего не будет строиться, потому что нет разрешения», - сказал градоначальник.

Бишкекчане начали сбор подписей в защиту парка «Слоники» на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева, где планируют построить жилой дом. Сегодня они вышли на акцию к зданию мэрии.

Бишкекские «Слоники» на грани исчезновения Подробнее

По данным Бишкекглавархитектуры, разрешения на строительно-монтажные работы и вырубку деревьев не выдавались. В настоящее время вопрос законности предоставления земельного участка рассматривается в столичной прокуратуре.