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В центре Бишкека впервые за 25 лет отремонтируют тротуары

11/01/17 16:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В центре Бишкека впервые за 25 лет независимости отремонтируют тротуары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

По данным муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», ремонт ведется в квадрате, ограниченном проспектами Манаса и Жибек Жолу, улицами Боконбаева и Абдрахманова.

 

В частности, охватят пешеходные зоны вдоль улиц Московской, Киевской, Фрунзе, Тоголока Молдо, Орозбекова, Боконбаева, Абдрахманова, Панфилова, проспектов Чуй и Жибек Жолу, бульвара Эркиндик.

 

На эти цели из городского бюджета направят 50 миллионов сомов.

 

В муниципалитете отмечают, что сейчас ремонт приостановлен в связи с погодными условиями. Его возобновят весной и закончат до конца мая.

URL: http://www.24.kg/bishkek_24/43014/

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